Портал businessinsider.com провел исследование и выяснил, в каких странах проще всего найти работу. В этих государствах объемы приема на работу новых сотрудников сохраняются высокими. Более того, работодатели ожидают существенный приток новых кадров.

Новая Зеландия

Это государство занимает первое место в рейтинге качества жизни и в последнее время становится все популярнее. Многие работники хотят переехать сюда жить вместе с семьями.

Гватемала

В экономике Гватемалы доминирует частный сектор, который генерирует около 85% всего ВВП. В течение следующего квартала компании этой страны планируют активно нанимать новый персонал.

Болгария

В последние несколько лет в Болгарии отмечается активный экономический рост, а компании ищут новые возможности для расширения. Самыми перспективными направлениями здесь считается горнодобывающая отрасль и сфера услуг.

Гонконг

Эта страна — самая дорогая для жизни в мире, но, вместе с тем, она является финансовым центром Азии и рассматривается как основное сосредоточение финансовых услуг материкового Китая.

Румыния

Румыния становится отправной точкой для компаний, которые хотят вести бизнес в Европе. Стоимость жизни здесь достаточно низкая, а ее качество находится на высоком уровне.

США

После президентских выборов американские работодатели намерены активно нанимать новый персонал.

Венгрия

Стоимость жизни в стране является одной из самых низких в Европе. В то же время, рынок развивается активными темпами.

Индия

Одна из самых быстрорастущих и развивающихся стран мира. Компании из самых различных отраслей и сфер продолжают активно набирать новых сотрудников.

Тайвань

Эта азиатская страна считается одним из самых благоприятных мест для карьеристов. Здесь ценятся финансы и высокие технологии.

Япония

Страна занимает одно из основных мест на мировой бизнес-арене. В основном, благодаря хорошему уровню развития корпоративной культуры.