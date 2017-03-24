Спецслужба 15 минут не замечала постороннего мужчину на территории резиденции Дональда Трампа

За инцидент, связанный с проникновением постороннего мужчины на территорию Белого дома в Вашингтоне дисциплинарно накажут по меньшей шестерых сотрудников Секретной службы США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в службе.

Напомним, 10 марта правонарушитель перелез через ограждения вокруг Белого дома. Прежде, чем он был пойман, мужчина провел на территории резиденции президента США 15 минут. Он заглядывал в окна и дергал ручки дверей.

Наказание грозит как сотрудникам, непосредственно охранявшим территорию Белого дома, так и спецагентам. Согласно внутреннему регламенту, предложение о конкретных мерах в отношении каждого сотрудника должно быть подано в течение двух недель после инцидента. После этого чиновники ведомства вынесут окончательное решение по вопросу.

Официальной представитель службы воздержался от комментариев.