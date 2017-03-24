Несколько дней назад издание WWD опубликовало данные статистики одежды, которую американцы стремяться перепродать в первую очередь. Выяснилось любопытное: вещи из линии одежды Иванки «Ivanka Trump Collection» являются одними из самых перепродаваемых в 2016 году.

Ева Мендес создала коллекцию для демократичного брендаБренд «первой дочери страны» возглавил топ списка «продувочного всплеска» — так называет его компания, которая проводит это исследование. Среди лидеров такие бренды, как Madewell, Lou & Grey, Active by Old Navy, Vera Bradley, Tommy Hilfiger, Fabletics, Liz Lange Maternity, GAP Fit и New York & Co.

Кроме того, несколько недель назад сеть магазинов Nordstorm отказалась от закупки новой коллекции бренда «Ivanka Trump Collection». Они аргументировали это тем, что марка практически перестала продаваться. И причина столь резкого падения — вступление в должность президента Дональда Трампа.