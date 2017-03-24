WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 20: Ivanka Trump, daughter of Republican presidential nominee Donald Trump, visits with women GOP members of Congress at the Republican National Committee headquarters on Capitol Hill September 20, 2016 in Washington, DC. In an effort to reach out to women voters, Trump met with the female politicians to promote her father's proposals on child care. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

WASHINGTON, DC — SEPTEMBER 20: Ivanka Trump, daughter of Republican presidential nominee Donald Trump, visits with women GOP members of Congress at the Republican National Committee headquarters on Capitol Hill September 20, 2016 in Washington, DC. In an effort to reach out to women voters, Trump met with the female politicians to promote her father’s proposals on child care. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Несколько дней назад издание WWD опубликовало данные статистики одежды, которую американцы стремяться перепродать в первую очередь. Выяснилось любопытное: вещи из линии одежды Иванки «Ivanka Trump Collection» являются одними из самых перепродаваемых в 2016 году.

Ева Мендес создала коллекцию для демократичного брендаБренд «первой дочери страны» возглавил топ списка «продувочного всплеска» — так называет его компания, которая проводит это исследование. Среди лидеров такие бренды, как Madewell, Lou & Grey, Active by Old Navy, Vera Bradley, Tommy Hilfiger, Fabletics, Liz Lange Maternity, GAP Fit и New York & Co.

Кроме того, несколько недель назад сеть магазинов Nordstorm отказалась от закупки новой коллекции бренда «Ivanka Trump Collection». Они аргументировали это тем, что марка практически перестала продаваться. И причина столь резкого падения — вступление в должность президента Дональда Трампа.

 