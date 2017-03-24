Удивительный феномен фермеры фиксируют третий год подряд. Птицы съедают до 10% процентов урожая, чем наносят огромные убытки.

В Индии фермеры нескольких штатов просят у властей помощи. Попугаи опустошают поля с опиумным маком, съедая десятую часть будущего урожая. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Феномен впервые был зафиксирован два года назад в городе Читторгарх в штате Раджастан. В этом году птицы прилетели на маковые поля в соседнем штате Мадхья-Прадеш. Птицы, которые прилетают на поля, пикируют вниз, откусывают стебельки под коробочкой цветка, взмывают вверх и на лету поедают свою добычу. Все это они делают бесшумно, что очень не характерно для их вида. «Нормальные» стаи попугаев очень шумные. С каждым годом их количество увеличивается.

Чтоб уберечь свой урожай, который выращивается для фармацевтических компаний, фермеры посменно взрывают на полях петарды и бьют в барабаны, но это помогает мало. В состоянии опьянения попугаи словно утрачивают чувство страха и продолжают поедать мак.