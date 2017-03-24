В Службе национальной безопасности Армении утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий пусковая труба ПЗРК вместе с ракетой «9М39» были обнаружены в грузовом автомобиле, передает Новости-Грузия.

Грузинская сторона изучает информацию о ввозе в Армению из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», заявил глава министерства внутренних дел страны Георгий Мгебришвили

«Нельзя так определенно говорить, что это попало в Армению транзитом через Грузию. Да, может быть они так говорят, но мы уточняем детали и обязательно сообщим об этом общественности» , — сказал Мгебришвили журналистам.

Председатель комитета обороны и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, в свою очередь сообщил, что грузинская сторона приступила к проверке информации о ввозе ЗРК «Игла» из Грузии и находится в контакте со службами безопасности Армении.

«Уже много лет не было таких происшествий. Наши службы безопасности в контакте с армянскими коллегами. Ведется следствие и до его окончания с нашей стороны делать комментарии будет несерьезно. Подождем результатов расследования. У нас есть техническая возможность, чтобы определить, имел ли место такой факт, поэтому лучше подождать результатов расследования и только после этого правительственные структуры сделают соответствующие заявления», — сказал Ираклий Сесиашвили на брифинге.

Представители парламентской оппозиции, между тем, считают, что возникшая ситуация стала следствием плохой работы служб госбезопасности.

«Структуры госбезопасности ничего не знают о том, что зенитная установка направлялась из Грузии в Армению. Мне очень жаль, но это означает, что в стране нет госбезопасности. Сейчас они должны разобраться в том, что происходит между двумя странами. МВД Армении заявляет, что эта установка была перевезена с территории Грузии и задержана на территории де-факто Карабаха. Остальное надо установить. Установить нужно правительству Грузии, в первую очередь, была или нет эта зенитная установка действительно перевезена с территории Грузии», — сказал депутат от партии «Европейская Грузия» Тенгиз Гунава обращает внимание на недоработку со стороны спецслужб.

За несколько часов до появления информации о ввозе ПЗРК «Игла» в Армению из Грузии партия «Единое национальное движение» озвучила предположения о том, что через Болнисский в район в Армению перевозят российскую военную технику.

По данным ЕНД, автомобили с российскими номерами перевозят к границе с Арменией груз, который в упакованном состоянии выглядит как установки «Бук». Партия призвала власти уточнить назначение груза. Позже в министерстве обороны назвали эту информацию «не соответствующей действительности».

23 марта члены правительства Грузии также опровергли информацию о передвижения военной техники из России в Армению через территорию Грузии.

«Информация о том, что какая-то военная техника передвигалась по Грузии не соответствует действительности. Такую информацию распространяют враги Грузии, которые хотят чтобы дружеские отношения напряглись. Иностранная военная техника по территории Грузии не передвигалась», — сказал министр регионального развития Грузии Зураб Алавидзе.