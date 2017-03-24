В рамках продолжающегося визита в прифронтовую зону руководство министерства обороны проверило организацию обороны в подразделениях, непосредственно дислоцированных на линии фронта.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в командно-наблюдательном пункте одного из подразделений. Министру было доложено о работе системы, которая осуществляет постоянное и непрерывное наблюдение за противником с применением современных устройств, ее связи с системой огня, а также о совершенствовании инженерных заграждений.

Министр, поздравив несущий боевое дежурство личный состав с праздником и напомнив о преданной службе родине, народу, государству как о святом долге, заявил, что они всегда должны быть готовы к освобождению оккупированных территорий.