«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб»

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины, член Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, за свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины: «Но в феврале 2015 года он пересёк границу Украины, придя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После этого, по версии украинских правоохранителей, Паршов «ждал получения команды действовать из Москвы».

А.Геращенко отметил, что следствие проверяет все обстоятельства подготовки и организации убийства бывшего депутата Государственной Думы, гражданина Украины Дениса Вороненкова. За прошедшие с момента убийства часы, следствию уже известно многое.

Политик добавил, что пересмотрят и критерии проверки при приёме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры на предмет работы со спецслужбами РФ.