На корабль уже устанавливается радиолокационное оборудование, а корпус покрывают краской Китайская народная республика спустит на воду первый самостоятельно построенный авианосец в апреле 2017 года. Об этом сообщает китайское издание Sina.com.

«Новому авианосцу присвоили тип 001А. На корабль уже устанавливается радиолокационное оборудование, а его корпус покрывается свежей краской», — говорится в сообщении. Согласно информации издания, спуск судна на воду могут приурочить к годовщине основания Военно-морских сил Китая 23 апреля.

Китайский флот в данный момент обладает авианосцем «Ляонин», который спустили на воду еще во времена СССР как авианесущий крейсер «Рига» проекта 1143.6. Позднее его переименовали в «Варяг», а после распада СССР его передали флоту Украины в недостроенном виде. В 1998 году корабль приобрела китайская компания, заявившая о своем намерении открыть на нем развлекательный центр.

Однако, после того, как его отбуксировали в Китай, «Варяг» передали ВМФ Китая. С 2011 года он официально числится в строю китайского флота. Строительство первого авианосца Пекин вел в обстановке секретности. Только в октябре прошлого года стало известно, что рабочие завершили сборку корпуса корабля и начали устанавливать на него оборудование.