Информация о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ или его супруга Акие передавали пожертвования в компанию «Моритомо Гакуэн», не соответствует действительности. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Премьер-министр лично не делал пожертвований, — говорит Суга. — Госпожа Акие (Абэ) также не делала пожертвований».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его жена Акие Абэ оказались в центре громкого скандала, который связан с частной образовательной организацией «Моримото Гакуэн».

23 марта глава организации Ясунори Кагоикэ в ходе дачи показаний под присягой в парламенте страны заявил о том, что получил от Акие Абэ $9 тыс. в качестве пожертвования. При этом, по словам президента компании, супруга премьер-министра Японии якобы подчеркнула, что пакет передается «от Синдзо Абэ».

Представители оппозиционных партий страны намерены вызвать жену премьер-министра Японии на слушания в парламент в связи с данным скандалом.