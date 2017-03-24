Компания SOCAR Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, и местная компания EFG Trading (Euro Fuel Group Trading) будут продавать реактивное топливо министерству обороны Украины (МОУ).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, компании стали победителями тендера по закупке 20,1 тыс. тонн реактивного топлива.

По информации, МОУ закупит у SOCAR Ukraine 6,1 тыс. тонн топлива по цене 21 тыс. гривна за тонну (1 340 манатов) (Лот-1) и 2,9 тыс. тонн топлива по цене 19 965 гривен/тонна (1 274 манатов) (Лот-2). EFG Trading поставит МОУ 6,1 тыс. тонн топлива по цене 20 тыс. гривен за тонну (1 276 манатов) (Лот-1) и 3 тыс. тонн топлива по цене 19 833 гривен/тонна (1 265 манатов) (Лот-2). SOCAR Ukraine планирует поставить МОУ реактивное топливо азербайджанского, EFG Trading итальянского и болгарского производства.

Наряду с SOCAR Ukraine и EFG Trading, в тендере принимала участие компания “Военсервис-Волонтер”, однако ее ценовые предложения во всех лотах составляли 21 400 гривен/тонна (1 365 манатов). Отметим, что цены, с которыми обе компании победили в тендере на 600-800 гривен (38-51 манат) ниже рыночной цены.

Напомним, что SOCAR Ukraine было создано в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. В 2010-2011 годах компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 года SOCAR получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина». Сеть оперирует в Украине 60 АЗС, а также двумя нефтеналивными бункеровщиками «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.