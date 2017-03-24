Александр Лапшин встретился с матерью.

Об этом АПА сообщил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, приехавшая несколько дней назад в Азербайджан чтобы встретиться с сыном Белла Лапшина вчера встретилась с ним в Бакинском СИЗО №1.

Э.Чернин также сказал, что А.Лапшин не выразил недовольства условиями содержания.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.