В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат почти 300 тысяч кур. Только за одну ночь на ферме погибли 96 тысяч пернатых.

Анализы показали положительную реакцию на вирус гриппа штамма Н5, сообщает Интерфакс.

Еще один очаг выявлен в префектуре Тиба рядом с Токио. Здесь придется уничтожить 68 тысяч зараженных кур. На предприятиях в радиусе трех километров введен карантин, запрещена отгрузка мяса и яиц. На дорогах установлены контрольно-пропускные пункты, проводится дезинфекция. В префектуру направлены дополнительные силы самообороны страны.