В российском МИД назвали утверждения о поставках для исламистов «лживыми».

В Министерстве иностранных дел России отрицают обвинения представителя НАТО Кертиса Скапарротти в возможном снабжении боевиков «Талибана» и называют данные предположения «лживыми».

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передают российские СМИ. В частности, Кабулов назвал предположение о поставках для исламистов «абсолютно лживыми».

По его словам, данное утверждение «не заслуживает даже никакой реакции, поскольку является измышлением». Кабулов также отметил, что такие обвинения вызваны провалом американской кампании в Афганистане и выдвигаются с целью оправдать этот провал. Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО допускают снабжение Россией движения «Талибан».

В частности, командующий объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что видел свидетельства того, что Россия наращивает усилия для влияния на афганских исламистов и «возможно, даже снабжала группировку». В то же время, Скапарротти не уточнил, какие именно поставки имел в виду.