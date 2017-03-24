Лидер партии Национальный фронт и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен находится с визитом в Москве.

Как сообщает РИА Новости, она приехала по приглашению комитета Госдумы РФ по международным делам. Планируется, что она встретится с российскими депутатами и обсудит вопросы развития отношений Франции и России.

Также запланированы переговоры Ле Пен с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также ее участие в заседании комитета по международным делам.

Кроме того, в культурной части программы Марин Ле Пен намерена посетить выставку «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».

Ранее Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной, а позже обещала признать Крым российской территорией в случае победы на выборах.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.