25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет слабый туман, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер сменится на умеренный юго-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 12-14° тепла.