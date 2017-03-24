Кабинет министров Армении принял решение освободить жителей 25 приграничных с Азербайджаном сел от налога на землю и предоставить им частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг.

Как передает haqqin.az, постановление касается жителей двух сел в Араратской области, двух — в Гегаркуникской, двух – в Вайоцдзорской и 19 сел в Тавушской области Армении, сообщил на заседании правительства заместитель министра территориального управления и развития Ваче Тертерян.

По его словам, государство частично компенсирует расходы жителей на газ, свет и оросительную воду. Налоги на землю и имущество будут компенсированы в полном объеме.

Для реализации решения правительства в 2017 году будет выделено 929 миллионов драмов (около 1,92 млн долларов США).