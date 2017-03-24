Министерство юстиции РФ внесло«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» в список организаций, деятельность которых приостановлена из-за «осуществления экстремистской деятельности».

Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее Минюст Р Ф подал в Верховный суд админиcтративный иск о запрете и ликвидации этой религиозной организации. В ходе проверки в ней нашли нарушения антиэкстремистского законодательства. Рассмотрение иска назначено на 5 апреля.

«Свидетели Иеговы» регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России. В ряде регионов ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.

Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, в частности в Тюмени, Абинске и Геленджике, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде.

По данным самих «Свидетелей Иеговы», у них в России около 175 тыс. последователей.