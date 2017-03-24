Как сообщили АПА в МВД, с 19 по 24 марта на автомобильных дорогах республики произошло 22 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, 39 – получили травмы.
Дата: 2017/03/24 12:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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