19-летняя Фредзания Томпсон принимала участие в фотосессии.

В Техасе молодая фотомодель погибла под колесами поезда. 19-летняя Фредзания Томпсон принимала участие в фотосессии у города Навасота. Девушка, которая находилась на втором месяце беременности, позировала фотографу на рельсах, сообщает сайт Daily Mail.

Модель переходила с одного пути на другой, чтобы пропустить приближающийся состав, однако не заметила другой поезд за спиной. От полученных травм Фредзания Томпсон скончалась на месте.

В железнодорожной компании отмечают, что машинист пытался предупредить девушку гудком и остановить товарный поезд, однако тормозной путь оказался слишком большим.