Собака, которая ранее находилась в приюте, спасла жизнь 3-летней девочке, оказавшейся на улице без одежды в холодную погоду.

Новые хозяева собаки прислали в приют для животных Delta в США письмо о том, как их подопечная по имени Пинат спасла жизнь ребенку.

Собака попала в приют в апреле 2016 года — голодная, с двумя сломанными ногами и несколькими переломами ребер. Потом ее приютила новая семья.

В один из дней “собака просто начала сходить с ума в доме”, по словам его хозяев.

“Она бегала вверх и вниз по лестнице, лаяла и визжала. Затем побежала в гараж и дала понять моему мужу, что хочет выйти на улицу”, — написала в письме хозяйка животного.

Хозяева не могли понять причину беспокойства собаки, но выпустили ее на улицу. Оказавшись там, Пинат помчалась на пустырь позади дома, мужчина побежал за ней и обнаружил маленькую девочку, лежащую на земле и трясущуюся от холода.

Он укутал ребенка в свой свитер, принес в дом и вызвал скорую помощь, а девочка смотрела на собаку и все повторяла: “Собачка”.

Врачам удалось спасти жизнь ребенка благодаря бдительности собаки.

По данным Fox, правоохранители нашли семью девочки, но там «небезопасные и антисанитарные условия жизни», поэтому ребенка туда возвращать не будут, от родителей также забрали еще одну девочку. В отношении родителей начато расследование.