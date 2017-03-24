Кристину Киршнер обвиняют в нанесении ущерба государству на сотни миллионов долларов.

Бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес Киршнер будут судить за незаконные манипуляции с покупкой и продажей валюты за заниженными ценами в условиях финансовой нестабильности. Обвинение считает, что из-за манипуляций Киршнер страна потеряла сотни миллионов долларов, сообщает BBC.

Кроме Киршнер, обвинения предъявили еще 12 ее соучастникам, среди которых бывший министр экономики и бывший глава национального банка. Кристина Киршнер, которая была президентом страны с 2007 по 2015 год также проходит по нескольким делам о коррупции. Сама экс-президент отрицает свою вину и говорит, что все процессы имеют политический характер.

В мае 2016 Киршнер предъявили обвинение в финансовых махинациях: речь шла об использовании конфиденциальной информации Центробанка при осуществлении валютных операций в условиях финансовой нестабильности. В июле суд заморозил активы экс-президента по этому делу.

В 2007 годуКристина Киршнер сменила на посту президента страны своего мужа Нестора.

В 2015 году кандидат в президенты Даниэль Сциоли, которого поддержала Киршнер, проиграл выборы Маурисио Макри.