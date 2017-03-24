Группа неизвестных лиц совершила вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии в Чечне. Все члены банды, совершившие нападение на одну из частей Росгвардии, уничтожены.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Сегодня ночью около 02:30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурской в Чечне. В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы», — сообщили в НАК.

У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников. «К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии. Среди военнослужащих имеются погибшие и раненые», — отметили в НАК.

В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества сообщили, что погибли шесть военнослужащих Росгвардии.

«В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», — сказал представитель ведомства.

В настоящее время активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена. На месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проводится опознание членов банды.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС, что в результате нападения шесть нападавших были ликвидированы, еще двое боевиков скрылись.

По данным источника, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00.