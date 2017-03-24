Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 109 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван, Барекамаван и Бердаван Ноемберянского района, Чинари, Айгепар, Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были подвергнуты обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Фарахли, Гушчу Айырым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Алибейли, Агдам и Мунджуглу Товузского района и Гаравелилер Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Джавахирли, Мерзили, Немирли, Шихлар и Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.