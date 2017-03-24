Как сообщили АПА в Государственном управлении дорожной полиции города Баку, 23 марта на территории поселка Забрат Сабунчинского района столицы автомобиль марки «Mitsubishi» (99 KC 718) насмерть сбил переходившего дорогу 75-летнего мужчину.
Другое происшествие было зарегистрировано на территории поселка Ходжасен Бинагадинского района. Автомобиль марки «Daewoo» (90 US 366) сбил переходившего дорогу 46-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.
По обоим фактам ведется расследование.