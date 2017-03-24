Как стало известно, более 100 мирных жителей были убиты в результате мощного взрыва в жилом районе иракского города Мосул.

Об этом сообщают Вести.

Стоит отметить, что в городе продолжаются боевые столкновения между правительственными войсками и террористами ИГИЛ.

«Боевики ИГИЛ заставили людей зайти в три дома и активировали мины-ловушки, в результате чего погибло 108 человек». — заявил генерал армии Ирака Мухаммад аль-Джабури. В то же время, в общественной организации «Глаз Мосула» заявили о гибели по меньшей мере 130-ти человек, отметив, что у зданий, куда загнали людей, находились заминированные авто, по которым был совершен авиаудар.

В организации добавили, что федеральные полицейские силы Ирака также стреляли ракетами по данному объекту.