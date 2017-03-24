Северная Корея завершила подготовку к новым ядерным испытаниям, сообщило со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны агентство Renhap.

«По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына», — приводит агентство слова источника, который добавил, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с американскими военными внимательно следят за ядерными объектами КНДР.

Ранее телекомпания Fox News сообщила, что, по оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они утверждали, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока повышенной активности и передвижений в этом районе не замечено.