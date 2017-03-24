Институт информационных технологий национальной академии наук Азербайджана ведет экспериментальные работы по созданию виртуальной лаборатории для проведения научных исследований.

Об этом сказал Trend источник, близкий к данному проекту.

По словам собеседника агентства, планы института по запуску в эксплуатацию виртуальной лаборатории будут обнародованы в начале апреля. Лаборатория будет введена в эксплуатацию, после того как будут получены международные сертификаты.

Для запуска в эксплуатацию виртуальной лаборатории инсталлировано необходимое оборудование, которое базируется в институтах геологии и геофизики, а также в институте нефти и газа и в институте проблем радиации.

Преимуществами виртуальной лаборатории смогут воспользоваться ученые институтов и структурных подразделений НАНА, а также высшие учебные заведения страны, проводящие научные исследования и эксперименты.

Виртуальная лаборатория создается в целях продуктивного использования вычислительных мощностей и централизованного управления полученными результатами научных исследований.