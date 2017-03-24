Законопроект об ужесточении санкций против Ирана представили в четверг влиятельные американские сенаторы республиканец Роберт Коркер и демократ Роберт Менендес. Об этом сообщило агентство Рейтер.

По данным агентства, законопроект нацелен на ужесточение санкций из-за запусков Тегераном баллистических ракет и «других видов деятельности, не связанных с ядерной сферой».

Как отмечается, оба законодателя подчеркивают, что документ разработан таким образом, чтобы никак не пересекаться с ядерной сделкой по иранской ядерной программе, которую США подписали наряду с другими членами «шестерки» международных посредников.