В Хачмазе загорелся 4-комнтаный дом. Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, пожар произошел в селе Гусарчай в 4-комнатном доме площадью 100 кв.м. В результате кровля дома сгорела на участке 10 кв.м.

Пожарным удалось уберечь остальную часть дома.