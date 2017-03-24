В Хачмазе загорелся 4-комнтаный дом. Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, пожар произошел в селе Гусарчай в 4-комнатном доме площадью 100 кв.м. В результате кровля дома сгорела на участке 10 кв.м.
Пожарным удалось уберечь остальную часть дома.
В Хачмазе загорелся 4-комнтаный дом. Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, пожар произошел в селе Гусарчай в 4-комнатном доме площадью 100 кв.м. В результате кровля дома сгорела на участке 10 кв.м.
Пожарным удалось уберечь остальную часть дома.
Дата: 2017/03/24 9:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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