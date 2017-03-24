Итальянская нефтяная компания Eni обнаружила значительные запасы нефти у побережья Мексики, став первой иностранной компанией, пробурившей скважину после открытия страной нефтегазового сектора для международных инвестиций. Об этом пишет Financial Times.

Глава концерна Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi) заявил изданию, что открытие «очень перспективно», и компания работает над возможным предложением для следующего раунда шельфовых участков в Мексике, который состоится в июне. «Очевидно, что мы уделяем Мексике много внимания», – сказал он.

По словам главы компании, открытие находится в 7-8 километрах от берега и в 20-30 километрах от инфраструктуры Pemex, поэтому в случае необходимости разработка проекта может вестись довольно быстро. «Мы хотим двигаться быстро… Разумно думать, что через два-три года мы можем начать добычу», — сказал он.

Eni планировала найти партнера по проекту с долей от 40 до 60%. Изначально компания предполагала, что запасы блока могут составлять до 800 миллионов баррелей нефти. Как говорится в сообщении компании, пробуренная скважина Amoco-2 подтвердила наличие высококачественной светлой нефти, запасы которой сейчас оцениваются, но уже свидетельствуют о том, что могут оказаться значительно выше изначальных прогнозов.

Компания планирует пробурить на блоке еще три скважины.