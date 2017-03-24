Американский президент Дональд Трамп горит желанием заниматься национальной политикой, однако ему мешают подозрения в связях с Россией в период предвыборной кампании. Чтобы положить конец всем спекуляциям, новая администрация должна выработать чёткую политику в отношении Кремля. И самым простым способом здесь будет принять более активную роль в урегулировании украинского конфликта, «который спровоцировала Москва», пишет бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен в своей статье для The Wall Street Journal, передает ИноТВ.

По мнению Расмуссена, прежде чем стать лучше, российско-американские отношения, возможно, сначала должны ухудшиться. Для Вашингтона единственный способ получить рычаги влияния на Москву — начать действовать более жёстко в её отношении. Таким образом Трамп сможет переломить ситуацию на Украине и заручиться поддержкой конгресса для своей внешней политики.

В конце концов, у действующего главы Белого дома есть прекрасный пример для подражания: даже в разгар холодной войны бывший президент США Рональд Рейган усиливал военное присутствие Вашингтона в Европе, но при этом — уже с позиции силы — призывал советского лидера Михаила Горбачёва «разрушить эту стену».

Впрочем, сегодня символом разделения между Востоком и Западом является не какой-нибудь аналог Берлинской стены, а «опасный статус-кво», который воцарился на Украине, подчёркивает автор статьи. Минские договорённости должны были установить продолжительное перемирие и предотвратить военные действия в Донбассе, но в итоге не сделали ни того, ни другого.

Винить в этом следует главным образом Россию, утверждает бывший глава НАТО. Именно она продолжает поддерживать нестабильность на востоке Украины, при этом отказываясь брать на себя ответственность. «Но с каких пор мы принимаем тот факт, что лучшее, на что мы можем рассчитывать после подписания этих соглашений, — это хрупкий замороженный конфликт, который выгоден Москве и никому другому?»

Как полагает Расмуссен, пришло время принять «новый подход», который на этот раз будет предполагать «американское лидерство». Прежде чем заниматься политическим урегулированием, Киев «должен увидеть улучшение» в ситуации на востоке страны. А это должно включать в себя «вывод российских войск и опосредованных сил, а также восстановление Украиной контроля над своими суверенными границами».

Москва осталась в Донбассе, потому что Запад позволил ей это, настаивает автор. И США могут продемонстрировать решимость западных стран, усилив санкции в отношении России, а также начав поставки «оборонительных вооружений» Украине. Тогда Киев сможет провести независимые выборы на востоке страны, свободном от «угрозы насилия, которая окутывала крымский референдум в 2014 году». Возможно, президенту Трампу даже стоит назначить специального посланника, который будет заниматься этим вопросом.

Кто-то может сказать, что с политической точки зрения американский президент не сможет противостоять России после всех своих заявлений времён предвыборной кампании. Однако всё тот же Рейган своим примером показал, как демонстрация силы может направить сделку в более выгодное русло. Благодаря жёсткому курсу в отношениях с Москвой Трамп победит своих критиков, а американский народ, включая и большую часть конгрессменов, «будет приветствовать нормализацию российско-американских отношений».

«Разминировать бомбу замедленного действия на востоке Украины» в интересах каждого. Киеву это поможет решить проблемы с безопасностью, Москве — избавиться от экономических санкций, а для президента Трампа станет «гамбитом, который наконец утихомирит его российских демонов и покажет его как лидера в стиле Рейгана, каким он и хочет быть», заключает бывший глава НАТО.