Дневник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, который он вел в молодые годы и в котором выражал восхищение нацистским лидером Адольфом Гитлером, выставлен на аукцион в Бостоне, передает Би-би-си.

В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер «вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из самых значительных фигур в истории».

«В нем была та материя, из которой создаются легенды», — писал будущий президент.

Как отмечается в записях, у лидера нацистской Германии были «безграничные амбиции для его страны, из-за чего он воспринимался как угроза миру».