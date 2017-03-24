Доказательств того, что телеканал CNN находился в сговоре с экс-кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон больше, чем фактов, указывающих на связь американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает RT.

Как напомнил Спайсер, накануне CNN сообщил, что американские власти ведут разбирательство по поводу якобы взаимодействия сторонников Трампа с россиянами для координации распространения информации, подрывающей предвыборную кампанию Клинтон. При этом в последней строчке публикации утверждается, что «ФБР пока не может подтвердить, что такой сговор был».

«Я думаю, что, наверное, есть гораздо больше доказательств того, что CNN был в сговоре с кампанией Клинтон и готовил ей вопросы для дебатов, чем доказательств сговора Трампа с Россией», — заявил представитель Белого дома.