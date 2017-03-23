Президент России Владимир Путин приехал в Малый театр на постановку «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского, передает РИА «Новости».

Его встретили гендиректор театра Тамара Михайлова, художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский. Вместе они прошли в зрительный зал.

Премьера спектакля состоялась 18 декабря 2004 года.

Путин планировал посетить Малый театр еще вечером 19 декабря 2016 года, когда театр открылся после реставрации.

Вечером в тот день был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Президент России тогда так и не посетил Малый театр.