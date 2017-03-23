Два судна с мигрантами затонули в Средиземном море недалеко от берегов Ливии, по меньшей мере 250 человек, находившихся на борту, могли погибнуть, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, спасатели обнаружили в 24 километрах от ливийских берегов две частично затонувшие резиновые лодки. В настоящий момент удалось достать из воды пять тел, передает РИА Новости.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д»Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.