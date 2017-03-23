Граждане Швеции встревожены активностью России и выступают за сотрудничество с НАТО. С таким заявлением выступил шведский посол в РФ Петер Эриксон.

«Мы думали, что все принципы в уставе ООН и в ОБСЕ работают и что конфликты решаются переговорами… После 2014 года, когда оказалось, что Россия готова перейти границу, мы ощутили тревогу», — сказал дипломат на мероприятии «Дни Швеции» в Самаре.

По его словам, в связи с «российской угрозой» страна решила усилить сотрудничество с НАТО и увеличить военные расходы, пишет РИА Новости.