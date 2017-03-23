В руководстве «Petkim Petrokimya Holding AŞ» новое назначение.

Как передает APA-Economics, Огузхан Ипек получил назначение на должность заместителя генерального директора. О.Ипек на новом посту будет контролировать сферу поставок.

SOCAR в 2008 году посредством «SOCAR Türkiyə Enerji A.Ş.» вложил стратегические инвестиции с целью приобретения контрольного пакета акций Petkim, являющегося ведущим нефтехимическим комплексом Турции. После этого приобретения SOCAR инвестировал капитал в различные предприятия, значительно расширив масштаб перерабатывающей деятельности. В 2018 году также ожидается ввод в эксплуатацию перерабатывающего завода, строящегося SOCAR Türkiyə Enerji A.Ş. рядом с объектами Petkim.

По подсчетам, данный завод увеличит доходность и рыночную долю Petkim, а также снизит его сырьевые затраты.