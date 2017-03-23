Следователи на Украине разыскивают второго подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства», — сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко, передает телеканал «112 Украина».

Он отметил, что подробности по этому вопросу являются тайной следствия.

Также Геращенко предположил, что киллер «просто выполнял заказ» и «мог даже не знать, кто такой Вороненков».

Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Ильей Пономаревым. Убийца был задержан и в этот же день скончался в больнице.