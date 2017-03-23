Консульский департамент МИД России выпустил памятку с рекомендациями для российских туристов, которые отправляются за границу.

В соответствующей памятке туристов предостерегают от употребления определённых слов при визите за рубеж, а также употребления некоторых жестов, которые могут являться оскорбительными в той или иной стране.

Например, МИД рекомендует воздерживаться от эмоциональной реакции на слова в иностранном языке, которые похожи по звучанию на русские, так как для граждан другого государства они могут иметь другое значение.

«Эмоционально окрашенная реакция на такие сербские слова как «понос» (гордость), «яблан» (тополь), «ябука» (яблоко/яблоня), «позориште» (театр), «матерни» (родной) может быть воспринята как неуместная», — говорится в памятке.