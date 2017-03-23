Комитет государственной безопасности Республики Беларусь возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. В рамках расследования дела были арестованы 26 человек. Задержанные состояли в организациях «Белый легион» и «Молодой фронт», об этом информационному агентству БЕЛТА сообщили в КГБ. По данным БЕЛТЫ, среди задержанных активистов были профессиональные боевики.

«Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, три карабина, два пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе», – рассказали в КГБ республики.

По данным спецслужб, изъятое оружие предполагалось использовать на уличных акциях 25 марта. Также есть сведения, что на помощь белорусским «коллегам» должны были прибыть боевики с Украины.