На платформе номер 409 морского месторождения «Бахар» эксплуатируемого операционной компанией «Bahar Energy» 20 марта произошло трагическое происшествие. Работавшие на платформе нефтяники упали с высоты. При этом Аяз Мамед оглу Мамедов 1973 года рождения погиб, упав в море. Тело покойного было передано родным. По неофициальным данным, еще два нефтяника получили телесные повреждения, пишет Туран.

При этом ни компания «Bahar Energy», ни SOCAR, ни МЧС за прошедшие дни не прокомментировали ситуацию.

По словам главы Комитета нефтяников Мирвари Гахраманлы, указанная платформа находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Она отметила, что пострадавшие нефтяники выполняли ремонтно-сварочные работы.

Правозащитница считает необоснованным ведение работ в выходные праздничные дни, что является нарушением трудовым законодательства. Гахраманлы также считает, что росту трагических происшествий на морских платформах является безнаказанность должностных лиц за гибель людей.

В 2009 году SOCAR и Bahar Energy Company подписали контракт сроком на 25 лет по разведке, добыче и разработке блока месторождений «Бахар-Гум дениз». Согласно контракту, доля SOCAR составляет 20%, Bahar Energy Company — 80%. Учредителями Bahar Energy Company являются Baghlan Group, Greenfield International и RAFI Oil.

Открытое в 1968 году газоконденсатное месторождение «Бахар» расположено в море в 40 км юго-восточнее Баку.