Теракты в Лондоне устроил 52-летний Халид Масуд, сообщает AP со ссылкой на британскую полицию.

По данным полиции, Масуд родился в графстве Кент. В последнее время он жил в графстве Западный Мидленд и работал строителем. Он был дважды осужден. Впервые — в ноябре 1983 года за нанесение ущерба, потом его привлекли к ответственности в декабре 2003 года за хранение ножа.

Нападения в Лондоне произошли 22 марта. Мужчина на автомобиле наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего напал с ножом на полицейского возле здания парламента. Мужчину застрелили. Погибли еще три человека, среди которых полицейский и турист из США.