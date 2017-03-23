Валюте Азербайджана потребовалось 10 лет роста, чтобы завоевать доверие, и две девальвации, чтобы его лишиться.

Даже после ралли, в результате которого манат с февраля укрепился на максимальную среди мировых валют величину к доллару, обычные азербайджанцы все еще не верят в него. То небольшое доверие к манату, которое еще оставалось у инвесторов после того, как в 2015 году он подешевел к доллару более чем вдвое, свелось на нет резкими колебаниями курса и приступами паники в прошлом году, пишет Bloomberg.

«У меня нет долларов, но если бы они были, я бы не стала покупать на них манаты, потому что это ненадежная валюта, — говорит Татьяна Крючкина, которая работает бухгалтером в частной компании. — Манат в прошлом году продолжил терять в цене даже после двух девальваций».

Хотя экономика страны встала на путь восстановления после первого за 20 лет спада, уровень жизни населения остается низким из-за двузначной инфляции и валютного кризиса. Источником неопределенности является монетарная политика Азербайджана, которую Sberbank CIB назвал «несколько бессвязной» в связи с тем, что центробанк абсорбирует ликвидность в манатах на депозитных аукционах и одновременно предоставляет банкам значительные объемы фондирования.

«Большинство населения считает текущее укрепление маната временным, объясняя его сезонными факторами, — написали в обзоре аналитики Sberbank CIB Александр Голинский и Родион Ломиворотов. — Сильны ожидания, что девальвация может возобновиться во второй половине 2017 года, особенно если цены на нефть опустятся с нынешних уровней».

Азербайджанцы голосуют деньгами, сохраняя большую часть своих сбережений в иностранной валюте. В январе доля долларовых депозитов выросла до 81,3 процента с 79,6 процента в конце прошлого года, свидетельствуют последние данные центробанка.

«Для нас индикатором доверия к валюте является долларизация депозитов, — сказал в четверг в Баку старший директор департамента суверенных рейтингов Fitch Ratings Пол Гэмбл. — Уровень долларизации депозитов повысился в ходе девальваций и остается очень высоким. Откровенно говоря, он не сильно снижается».