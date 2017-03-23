Личность исполнителя убийства экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова установлена. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Его личность установлена, он гражданин Украины», — сказал он, не сообщив имени убийцы.

В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил удивление относительно того, что киллер имел при себе документы. «Я редко встречал киллера, который с собой брал удостоверение. Этот взял», — сказал Луценко.

В связи с этим он высказал предположение, что документы ненастоящие, сообщает «Укринформ».

«Личность киллера проходит проверку, его документы проходят проверку, и следствие, безусловно, установит, кто он», — сказал генпрокурор.

Луценко уточнил, что по документам, которые были у преступника, он — украинец. «Сейчас мы проверяем эти документы, настоящие ли они», — добавил генпрокурор.