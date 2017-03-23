Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова скончался на операционном столе.

Такую информацию корреспондент «Вестей» получил из разговоров сотрудников правоохранительных органов возле операционной, осуществлявших охрану больницы.

«Готовый. Вызывайте начальство», — прокомментировал один из силовиков кончину киллера.

Как сообщалось ранее, во время покушения телохранитель Вороненкова успел ранить нападавшего, которого экстренно отвезли в Киевскую городскую больницу номер 17, на переулке Лабороторном. Туда же перевезли и раненного охранника.