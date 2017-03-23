Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства посетили военные части расположены на передовой линии.

Министр обороны, поздравив военнослужащих с праздником Новруз, довел до сведения присутствующих последние достижения, полученные благодаря заботе и вниманию, оказываемые Верховным главнокомандующим армии.

Министр выслушал доклады о ситуации на передовой линии, проверил состояние техники и вооружения, уровень боевой подготовки подразделений, состоянии материально-технической базы, а также организацию боевого дежурства и уточнил предстоящие задачи.