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Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства посетили военные части расположены на передовой линии.

Министр обороны, поздравив военнослужащих с праздником Новруз, довел до сведения присутствующих последние достижения, полученные благодаря заботе и вниманию, оказываемые Верховным главнокомандующим армии.

Министр выслушал доклады о ситуации на передовой линии, проверил состояние техники и вооружения, уровень боевой подготовки подразделений, состоянии материально-технической базы, а также организацию боевого дежурства и уточнил предстоящие задачи.7d5c76e6d09402f873c451802e7444ca

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