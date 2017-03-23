Две сестры, работающие менеджерами по работе с клиентами, были задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. Якобы за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн рублей. Задержали девушек при попытке купить Ferrari.

Как пишет «Коммерсантъ», сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых взяли в московском салоне, торгующем автомобилями класса люкс. Цена Ferrari, покупку которой они оформляли в тот момент, превышает 7 млн рублей. Обе девушки, 26-летняя Марьям и 22-летняя Тамилла, являются сотрудницами Московского территориального банка Сбербанка. Они были связаны с обслуживанием малого бизнеса.

По версии следствия, за несколько дней до задержания сестры Дадашевы провернули крупную аферу. Они якобы сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей, переведя деньги на счета трех фирм-однодневок. По некоторым данным, всего девушки планировали получить до 4 млрд рублей.

Сестры Дадашевы – уроженки Баку, уточняет «Лайф».

В отношении сестер возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В Сбербанке пояснили, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения.