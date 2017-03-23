Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в последнее время не болел вообще, и гриппом в частности. «Да я и не болел», — сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок в ответ на поздравление одного из участников с выздоровлением.

Во вторник 14 марта президент России Владимир Путин, объясняя отсутствие Медведева на совещании с членами правительства, сообщил, что Медведев приболел. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация (по гриппу) пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин, открывая совещание.

В пятницу 17 марта Медведева не было уже на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что это связано с рабочим графиком премьера, а вопрос о его здоровье переадресовал в пресс-службу правительства.

В Facebook Медведева существует длительный перерыв между постами от 10 и 17 марта. 10 марта премьер посещал санаторно-курортный комплекс «Источник» в Ессентуках, а 17 марта провел совещание о развитии внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе.