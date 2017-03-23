Федеральная служба безопасности России сообщила, что пресекла деятельность группировки, организовавшей контрабанду огнестрельного оружия из США по почте.

Как сообщает ФСБ, у задержанных изъяли два пулемета, два американских автомата, восемь пистолетов и револьверов, в том числе «Глоки», «Кольты» и «Маузеры», а также семь карабинов и ружей, патроны и запчасти для оружия.

Из сообщения следует, что карабины и ружья были не только импортного, но и отечественного производства. Среди изъятого оружия был и советский пистолет ТТ. Таким образом, не исключено, что подозреваемые получали оружие не только из США, передает Би-би-си.

Задержания по делу о контрабанде и незаконном обороте оружия прошли в Москве, Иркутске, Улан-Удэ и Йошкар-Оле. В сообщении ФСБ отмечается, что оперативники также закрыли два подпольных цеха по модернизации оружия, но не уточняется, в каких городах.

Схожий канал контрабанды оружия из США был в середине марта перекрыт на Украине. Как сообщала Служба безопасности Украины, в том случае злоумышленники также заказывали современное огнестрельное оружие и комплектующие к нему по почте.

По данным СБУ, всего в группировку контрабандистов входили три жителя Киева и Харьковской области. Часть оружия они получали по почте, а часть курьеры ввозили в страну в обход таможенных постов.

У задержанных изъяли большое количество стрелкового оружия, в основном пистолетов, произведенных в самых разных странах, в том числе в Австрии, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии, США и России.

На фотографиях с обысков видны чешские пистолет-пулеметы «Скорпион», российские автоматы Калашникова, бельгийские автоматические винтовки FAL, а также многочисленные пистолеты и револьверы, в том числе «Глоки», «Беретты», «Кольты» и «Наганы».