Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за совершенный накануне теракт в Лондоне.

Об этом, как передает ТАСС, сообщает телеканал Sky News Arabia.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент, но был застрелен стражами порядка.

В результате ЧП погибли три человека, несколько десятков пострадали.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.